Зампредседателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин согласовал с властью свои заявления о предоставлении особого статуса всему Донбассу, а не только ДНР и ЛНР, сказал политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

«Я думаю, что Фокин, будучи, несмотря на возраст, человеком при ясной памяти и в здравом уме (я читал его интервью), судя по всему, отталкивался от тех бесед, которые, наверняка, имел при назначении на должность. И вполне закономерно, что Фокин получил пятидневку ненависти от "партии войны", точнее от "партии ни войны, ни мира"», — подчеркнул Золотарев.

Он напомнил, что такое случается не в первый раз: ранее экс-советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, создатель Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо подвергся нападению со стороны украинских националистов за слишком лояльные по отношению к Донбассу инициативы.

Фокин на скандальном «Миротворце». Чего же хочет Зеленский — мира или войны? © пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский не оказал ему никакой поддержки, нападавшие на Сивохо не были задержаны несмотря на наличие множества видеозаписей нападения неонацистов.

По мнению Золотарева, свои заявления и позиции Сивохо также формировал, отталкиваясь от того, о чем он договаривался с властью.

С интервью можно ознакомиться здесь.