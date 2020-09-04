«Мы видим сейчас волну свержений истеблишмента. Истеблишмент, думая, что он через соцсети может покорить миры и пространства, оказался сам жертвой интернета и соцсетей. Именно поэтому и борются элиты против бесконтрольного царствования этих социальных сетей, то есть мы наблюдаем обратную картину», — считает эксперт.
По словам эксперта, России нужно готовиться, в том числе и к войне в интернет-пространстве и к тем информационным атакам, которые сейчас переживает Белоруссия
Полностью интервью можно прочитать здесь.