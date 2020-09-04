Он напомнил, что основные площадки для вещания — Twitter, Facebook и YouTube — подконтрольны американскому законодательству. При этом относительно цензуры у американских властей консолидированная позиция — и в Сенате, и Конгрессе, и в Белом доме, и в Госдепе царит русофобия, подчеркнул эксперт.
«Способов [противодействовать цензуре] два. Либо вы создаете им конкурентов, чтобы эти медиаресурсы удовлетворяли всем требованиям дня сегодняшнего, либо судиться с ними до остекленения. Третьего не дано», — сказал Гаспарян.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.