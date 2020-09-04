Противостоять американской цензуре можно либо путем создания конкуренции, либо через суды. Об этом политический обозреватель Армен Гаспарян сказал в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: России нужно создать свой интернет, чтобы справиться с цензурой в Сети © РИА Новости, Александр Натрускин

«Способов [противодействовать цензуре] два. Либо вы создаете им конкурентов, чтобы эти медиаресурсы удовлетворяли всем требованиям дня сегодняшнего, либо судиться с ними до остекленения. Третьего не дано», — сказал Гаспарян.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.