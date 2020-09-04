Российские социальные сети созданы исключительно для развлекательных целей и не могут служить медийными площадками для решения политических вопросов. Об этом политический обозреватель Армен Гаспарян сказал в интервью изданию Украина.ру

«Оскорбления Чебурашки». Мирзаян рассказал, как соцсети уничтожают демократию и свободу слова © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Николая Азарова, заблокированы аккаунты ФАНа, «Царьграда ТВ» и многих других СМИ и порталов.

Гаспарян обратил внимание, что основные площадки для вещания — это Twitter, Facebook и YouTube, которые подконтрольны американскому законодательству. В связи с этим эксперт настаивает на необходимости для России создавать свои медийные площадки, но пока подвижек в этом направлении не видит.

«Эти площадки должны обладать соответствующим функционалом и быть привлекательными для тех людей, которые на них будут работать. При всем уважении к российским социальным сетям, они исключают такую возможность. Они для развлечения. Ни для кого не секрет, что Twitter в свое время вообще был инструментом бархатных революций. Я слабо себе представляю бархатную революцию, организованную через "Вконтакте", "Одноклассники" и Mail.ru», — сказал Гаспарян.

По его словам, больше для такой работы подходит Telegram.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.