Президент Белоруссии Александр Лукашенко перехитрил сам себя, в начале избирательной кампании позиционируя себя как антироссийского деятеля, но когда стало очевидно, что эта попытка провалилась, он вспомнил о России. Об этом рассказал известный украинский политолог Михаил Погребинский в недавнем эфире интернет-канала Topinform

«Силовой ресурс не бесконечен». Погребинский о том, чем закончится минский Майдан © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Единственное объяснение этому такое, что он знает, что у него есть проблема с тем, чтобы собрать 50% плюс один голос, и он собирается сделать эти 50% плюс один голос, но зачем-то при этом делает 80%, и он считает, что для этого придется много поработать так, как ему надо, и это вызовет протест, а он этот протест подавит. Но поскольку он будет себя позиционировать как антимосковский, ему Запад это простит. А он до этого заигрывал и с Америкой, и с Европой, и так далее», — пояснил Погребинский.

По его мнению, монополия на власть создает благоприятные условия для потери способности видеть реальность, что и произошло с Лукашенко.

А когда для Лукашенко совсем все стало плохо, он вспомнил, что есть братский народ, Владимир Путин, и снова стал позиционировать себя как друга России, добавил политолог.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).