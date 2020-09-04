Белорусские граждане уже оправились от шока первых дней и недель протестов, и жизнь республики постепенно входит в нормальное русло. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в недавнем интервью «Свободной прессе»

Алексей Дзермант: перспективы партии Бабарико и Колесниковой

«Отдельные студенты еще выходят, отдельные родителя не посылают детей в школу, но это не массовое явление. По сути, мы видим, что с началом осени жизнь начинает-таки брать свое. А политические страсти отходят на другой план», — констатировал Дзермант.

Это не означает, что протесты прекратятся, просто уровень радикализации, численность участников и их активность будут снижаться, добавил политолог.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).