По крайней мере, отметил эксперт, к 1 сентября оппозиции не удалось организовать блокировку образовательных учреждений.
«Отдельные студенты еще выходят, отдельные родителя не посылают детей в школу, но это не массовое явление. По сути, мы видим, что с началом осени жизнь начинает-таки брать свое. А политические страсти отходят на другой план», — констатировал Дзермант.
Это не означает, что протесты прекратятся, просто уровень радикализации, численность участников и их активность будут снижаться, добавил политолог.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).