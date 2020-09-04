Ранее был заблокирован YouTube-канал экс-премьера Украины Николая Азарова, заблокированы аккаунты ФАН, «Царьграда ТВ» и многих других СМИ и порталов.
По словам Гаспаряна, эта волна «гонений» на аккаунты россиян длится уже на протяжении шести лет. По его данным, больше всего забаненных аккаунтов в Twitter, на втором месте — Facebook, на третьем — YouTube.
«Это просто показатель, как на самом деле работает свобода слова в Соединенных Штатах. Потому что и YouTube, и Facebook, и Twitter руководствуются законами на территории США. Мы все так и поняли, насколько пресловутая вторая поправка к конституции на самом деле действует», — сказал обозреватель.
Тем не менее, по его словам, эта политика ничего не дает, так как «всех не перебанишь», а негатив, который сложился по отношению к этим компаниям, останется.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.