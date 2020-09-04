Тем самым, подчеркнул эксперт, всё большее и большее количество людей втягиваются в этот протест, потому что им всё время объясняют, что протест — это хорошо, модно и, главное, безопасно.
«Можно делать революцию, не выходя из собственной кухни, — достаточно просто выйти на балкон и начинать стучать в кастрюлю половником. И ты уже революционер, вот так вот просто и дёшево», — пояснил Бородай.
Политик добавил, что президент Александр Лукашенко находится в ситуации, довольно похожей на ту, в которой был Виктор Янукович в январе 2014 года, однако в отличие от своего украинского коллеги он оказался сильнее.
Сумеет с этим справиться Лукашенко или нет — неизвестно, но в любом случае есть серьёзные опасения, подытожил общественный деятель.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).