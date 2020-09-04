Попытка госпереворота в Белоруссии очень напоминает украинский Майдан, но минские протестующие поступают хитрее – не давая повода себя задержать, но при этом парализуя жизнь страны. Об этом рассказал глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай в недавнем интервью Диане Кади

«Это шалаш, в котором мы прячемся от бури». Бородай о том, почему нельзя ругать ДНР/ЛНР © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Можно делать революцию, не выходя из собственной кухни, — достаточно просто выйти на балкон и начинать стучать в кастрюлю половником. И ты уже революционер, вот так вот просто и дёшево», — пояснил Бородай.

Политик добавил, что президент Александр Лукашенко находится в ситуации, довольно похожей на ту, в которой был Виктор Янукович в январе 2014 года, однако в отличие от своего украинского коллеги он оказался сильнее.

Сумеет с этим справиться Лукашенко или нет — неизвестно, но в любом случае есть серьёзные опасения, подытожил общественный деятель.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).