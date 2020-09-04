Политик в частности призвал привести российскую армию в полную боеготовность, чтобы продемонстрировать Киеву, Вильнюсу и Варшаве, с кем они имеют дело.
«Мы должны объявить воинские учения по захвату Украины. Белорусские войска будут двигаться при нашей поддержке. То же самое с Польшей, тысячи танков подогнать к польской, литовской и украинской границе», — уверен Жириновский.
Парламентарий подчеркнул, что все пробравшиеся в Белоруссию диверсанты из Украины, Литвы и Польши должны быть нейтрализованы и арестованы.
По его словам, в Белоруссии сейчас не выборы, а угроза независимости и территориальной целостности страны.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).