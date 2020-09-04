В ответ на поддержку Украиной, Польшей и Прибалтикой протестующих в Белоруссии Россия должна начать масштабные военные учения на западных границах. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в недавнем эфире телеканала «Россия 24»

«Только он вас спасает». Жириновский объяснил, почему Украина должна беречь Путина © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Мы должны объявить воинские учения по захвату Украины. Белорусские войска будут двигаться при нашей поддержке. То же самое с Польшей, тысячи танков подогнать к польской, литовской и украинской границе», — уверен Жириновский.

Парламентарий подчеркнул, что все пробравшиеся в Белоруссию диверсанты из Украины, Литвы и Польши должны быть нейтрализованы и арестованы.

По его словам, в Белоруссии сейчас не выборы, а угроза независимости и территориальной целостности страны.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).