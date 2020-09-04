Президент Белоруссии Александр Лукашенко сразу же после переворота на Украине принял майданную власть в 2014 году. Но и Виктор Янукович в годы своего президентства вел себя некорректно в отношении Лукашенко. Об этом рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров в недавнем эфире телеканала NewsOne

«Хаоса не допустит». Азаров сказал, чем Лукашенко выгодно отличается от Януковича © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В то же время он посетовал, что при президентстве Януковича Украина предала Лукашенко, не пригласив его на 25-летие чернобыльской трагедии, потому что «последний диктатор Европы» якобы распугает приглашенных спонсоров.

«Лукашенко обиделся, и эта обида очень мешала нам сотрудничество», — сказал Азаров.

При этом экс-премьер добавил, что в 2011 году он отказался подписывать от имени Украины заявление Вышеградской группы в осуждение процесса выборов в Белоруссии, а также раскритиковал позицию Владимира Зеленского, который поддержал санкции Запада против Белоруссии.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).