Политик подчеркнул, что Лукашенко не просто признал майдунную власть, но и организовал поставки жизненно необходимых горюче-смазочных материалов и сделал множество реверансов в сторону этого режима, который не соответствовал ни легитимности, ни национальным интересам.
В то же время он посетовал, что при президентстве Януковича Украина предала Лукашенко, не пригласив его на 25-летие чернобыльской трагедии, потому что «последний диктатор Европы» якобы распугает приглашенных спонсоров.
«Лукашенко обиделся, и эта обида очень мешала нам сотрудничество», — сказал Азаров.
При этом экс-премьер добавил, что в 2011 году он отказался подписывать от имени Украины заявление Вышеградской группы в осуждение процесса выборов в Белоруссии, а также раскритиковал позицию Владимира Зеленского, который поддержал санкции Запада против Белоруссии.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).