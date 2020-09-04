Заявления белорусских оппозиционеров по русскому языку свидетельствуют о том, что они хотят заговорить зубы своим сторонникам. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в недавнем интервью «Свободной прессе»

Алексей Дзермант: перспективы партии Бабарико и Колесниковой Светлана Тихановская заявила, что хотя конституция 1994 года, к которой хочет вернуться оппозиция, не предусматривает статус русского языка как государственного, этот вопрос сейчас остро не стоит, и эти изменения в конституцию могут быть внесены чуть позже.

«С их стороны, думаю, идет, наверное, такое «заговаривание зубов» своим сторонникам, которые как раз не понимают, к чему это все может привести. Мы же помним, с чего начался конфликт в Донбассе — с отмены Радой регионального статуса русского языка. Поэтому это очень опасные вещи», — подчеркнул эксперт.

В этой связи, считает Дзермант, можно понять президента Александра Лукашенко, который в принципе отрицает возможность возврата к старой конституции, и говорит, что нужен новый вариант, над которым нужно работать.

Ни в коем случае нельзя возвращаться в прошлое, особенно, если оно чревато такими конфликтами, которые были, в том числе, на Украине, добавил политолог.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и сообщила о создании Координационного совета, целью которого объявлен трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).