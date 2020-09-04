Ни президент Александр Лукашенко, ни лидеры протестов не хотят активного участия России в белорусской политике. Об этом рассказал общественный деятель из Латвии Владимир Линдерман в интервью изданию Украина.ру

Владимир Линдерман: Задача России — создать в Белоруссии партию, выступающую за воссоединение с Россией © из личного архива В.Линдермана Дмитрий Песков заявлял, что Москва положительно оценивает слова членов Координационного совета оппозиции Белоруссии, что они готовы к конструктивной работе с Россией.

Обе стороны чувствуют, что Россия будет предлагать политическую модель, при которой Лукашенко теряет часть полномочий, а Координационный совет теряет надежду на президентский пост, подчеркнул эксперт.

«Другое дело, что хотят не хотят, но ситуация вынуждает их обращаться к России. В отличие от украинских событий, оппозиция в Белоруссии не имеет столь же однозначной и мощной поддержки с Запада. По крайней мере, пока не имеет. Поэтому не может себе позволить откровенной враждебности в отношении России», — констатировал Линдерман.

Исходя из этого, пока обе стороны конфликта в Белоруссии пребывают в подвешенном состоянии, у Москвы есть шанс создать «третью силу» — политическую партию или движение, выступающее за воссоединение с Россией, добавил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).