«Сохранение режима личной власти Лукашенко? Белоруссия без Лукашенко? Ограничить власть Лукашенко, ввести в игру другие политические силы? А есть еще более важный вопрос: что правильнее для России — добиваться воссоединения или сохранять нынешний статус-кво? Я — сторонник воссоединения, но какова стратегия Кремля в этом вопросе, мне неизвестно», — указал эксперт.
Линдерман считает, что Москва будет пытаться внедрить в Белоруссии политическую систему, аналогичную российской, для которой характерны не абсолютная, но очень значительная власть главы государства, а также участвующая в политической жизни оппозиция, но без шансов перехватить власть на государственном уровне.
По его мнению, самая важная задача для России состоит в том, чтобы помочь белорусам создать партию, которая бы однозначно выступала за воссоединение России с Белоруссией, иначе после перехода к более демократическим правилам игры сложится такая ситуация, что конкурировать за власть будут западники с «многовекторниками», а сторонники воссоединения будут влачить маргинальное существование.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).