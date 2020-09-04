Прежде чем говорить о том, должна ли Россия выступить в качестве посредника между белорусской властью и белорусской оппозицией, нужно понимать, какой результат переговоров между сторонами конфликта был бы желаемым для России. Об этом рассказал общественный деятель из Латвии Владимир Линдерман в интервью изданию Украина.ру

Владимир Линдерман: Задача России — создать в Белоруссии партию, выступающую за воссоединение с Россией © из личного архива В.Линдермана

Линдерман считает, что Москва будет пытаться внедрить в Белоруссии политическую систему, аналогичную российской, для которой характерны не абсолютная, но очень значительная власть главы государства, а также участвующая в политической жизни оппозиция, но без шансов перехватить власть на государственном уровне.

По его мнению, самая важная задача для России состоит в том, чтобы помочь белорусам создать партию, которая бы однозначно выступала за воссоединение России с Белоруссией, иначе после перехода к более демократическим правилам игры сложится такая ситуация, что конкурировать за власть будут западники с «многовекторниками», а сторонники воссоединения будут влачить маргинальное существование.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).