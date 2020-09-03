Министерство внутренних дел Белоруссии зафиксировало более 150 случаев угроз, оскорблений и клеветы в адрес сотрудников милиции, сообщает РИА Новости 3 сентября со ссылкой на начальника главного управления собственной безопасности белорусского МВД Андрея Паршина

«Нами зафиксированы 180 случаев незаконного вброса в средства массовой информации данных сотрудников либо членов их семей. У нас есть статистика также, что более 150 случаев противоправных действий в отношении сотрудников милиции — это угрозы, оскорбления, клевета. Установили 42 лица, которые осуществляли противоправные действия в адрес сотрудников милиции», — цитирует агентство слова Паршина.

Асфальтоукладчик системы. Как Лукашенко чистит Беломайдан и оппозицию © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов. Оппозиционеры считают эти результаты подтасованными.

В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).