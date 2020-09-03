Он напомнил, что Китай создал успешную социальную сеть TikTok, и теперь власти Соединенных Штатов намерены заставить владельцев продать ее американским компаниям.
«Мы видели, как Китай запустил TikTok. И что из этого получилось? Вопреки всем правилам и законам рынка Америка выкручивает руки и ставит ультиматум: или вы уходите с нашего рынка, а это значительная часть рынка TikTok, или ложитесь под американцев, продаете свой бизнес», — отметил Корнилов.
Он подчеркнул, что это проявляется не только в интернете, и напомнил о диктате Дональда Трампа и властей США в отношении компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.
С интервью можно ознакомиться здесь.