Позиция президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака в переговорах по Донбассу очень слабая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

По его словам, глава Офиса президента Андрей Ермак рьяно начал участовать в мирном процессе , но «натолкнулся на злополучные «красные линии», которые нарисовали наши патриоты, за которыми, по их мнению, начинается зрада (предательство)».

«Ермак натолкнулся на них и, поджав хвост, ушел в ритуальные вещи, о которых он докладывает президенту как о своих успехах. Если послушать риторику Офиса президента, то у нас все хорошо, мы движемся вперед в урегулировании, но это не соответствует действительности. У Зеленского и Ермака — очень слабая позиция и не видно желания ее усилить. Потому что при нынешнем раскладе против них играет "Барселона", а они в лучшем случае "Динамо Киев"», — считает эксперт.

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Украина: из «донбасского тупика» есть выход, но он сложный для Зеленского © REUTERS, Gleb Garanich интервью с первым премьер-министром независимой Украины, нынешним первым замглавы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Витольдом Фокиным.

В интервью Фокин сообщил о необходимости всеобщей амнистии и предоставления особого статуса Донбассу, что и прописано в Минских соглашениях.

Слова политика вызвали взрыв негодования как в национал-патриотической части украинского общества, так и среди представителей украинской власти. Фокин попал на страницы скандального сайта «Миротворец».