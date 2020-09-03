Позиции сторонников мира в политическом раскладе на Украине слабы, при этом президент страны Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак ничего не делают для того, чтобы их усилить, сказал политолог Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

«Об их силе нет оснований говорить, они чрезвычайно слабы. Они напуганы, и сам Зеленский напуган. Глава Офиса президента Андрей Ермак обеими руками ухватился было за мирный процесс, но натолкнулся на злополучные «красные линии», которые нарисовали наши патриоты, за которыми, по их мнению, начинается зрада (предательство)», — сказал эксперт.

Как Ермак Козака «победил». Апгрейд возможен на условиях Москвы © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Алексей Никольский

Офис президента громко отчитывается о своих успехах, однако они не соответствуют действительности, сказал Рудяков и подчеркнул: «у Зеленского и Ермака — очень слабая позиция и не видно желания ее усилить».

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