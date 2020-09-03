«Об их силе нет оснований говорить, они чрезвычайно слабы. Они напуганы, и сам Зеленский напуган. Глава Офиса президента Андрей Ермак обеими руками ухватился было за мирный процесс, но натолкнулся на злополучные «красные линии», которые нарисовали наши патриоты, за которыми, по их мнению, начинается зрада (предательство)», — сказал эксперт.
По его словам, едва столкнувшись с трудностями, «Ермак, поджав хвост, ушел в ритуальные вещи, о которых он докладывает президенту как о своих успехах».
Офис президента громко отчитывается о своих успехах, однако они не соответствуют действительности, сказал Рудяков и подчеркнул: «у Зеленского и Ермака — очень слабая позиция и не видно желания ее усилить».
С интервью можно ознакомиться здесь.