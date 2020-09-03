Личные данные президента Белоруссии Александра Лукашенко появились в базе скандально известного сайта «Миротоврец». Об этом 3 сентября сообщает РБК

Модераторы сайта сочли его «пособником террористов и российских оккупантов».

«В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины», — говорится в сообщении.

Туск: Лукашенко хотел быть президентом не только Белоруссии, но и Украины © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool Дональд Туск.

Якобы о своем намерении стать президентом белорусско-украинского государства ему сообщил сам Лукашенко.

Накануне президентских выборов, 29 июля, в санатории под Минском белорусские силовики задержали 32 граждан России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревали задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергли это и заявили, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию. Позже все они, кроме одного гражданина Белоруссии, вернулись в Россию, несмотря на попытки Киева начать переговоры с Минском об экстрадиции части задержанных из-за их участия в конфликте в Донбассе.