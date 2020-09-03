По мнению эксперта, ситуация с урегулированием дел на Востоке Украины похожа на выбор без выбора, как бывает в сказках про добрых молодцев. Только здесь Василиса Премудрая, роль которой могла бы сыграть Ангела Меркель, не торопится помогать, а только напоминает, какой подвиг должен совершить Иван-царевич.
«Уже не раз со стороны Берлина получали сигнал о том, что Минские соглашения и так называемая "формула Штайнмайера" являются единственным вариантом мирного урегулирования и базовым международно признанным вариантом. Но подписывались Минские соглашения Порошенко в банальном расчете потянуть время: подписал, а там то ли шах, то ли ишак сдохнет», — рассказал эксперт.
Теперь, продолжает Золотарев, с этим наследством приходится иметь дело нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, и обстоятельства у него крайне сложные. Об этом как-то проговорился министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сказав, что «мы не может отказаться от выполнения Минских соглашений, но и не можем их выполнить».
Интервью Андрея Золотарева целиком можно прочитать здесь.