Президент Украины Владимир Зеленский в решении тупиковой ситуации с Минскими соглашениями ждет помощи от западных стран, например, Германии, но вместо этого получает сухое: «соблюдайте договоренности», рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарёв изданию Украина.ру

Ангела Меркель, не торопится помогать, а только напоминает, какой подвиг должен совершить Иван-царевич.

«Уже не раз со стороны Берлина получали сигнал о том, что Минские соглашения и так называемая "формула Штайнмайера" являются единственным вариантом мирного урегулирования и базовым международно признанным вариантом. Но подписывались Минские соглашения Порошенко в банальном расчете потянуть время: подписал, а там то ли шах, то ли ишак сдохнет», — рассказал эксперт.

Теперь, продолжает Золотарев, с этим наследством приходится иметь дело нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, и обстоятельства у него крайне сложные. Об этом как-то проговорился министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сказав, что «мы не может отказаться от выполнения Минских соглашений, но и не можем их выполнить».

Интервью Андрея Золотарева целиком можно прочитать здесь.