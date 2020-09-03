Офис президента Украины (ОПУ) готов обсуждать любые инициативы по урегулированию в Донбассе за исключением тех, которые касаются изменений государственной границы страны, сказал политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Ранее глава ОПУ Андрей Ермак сказал, что есть некие «красные линии», за которые президент Владимир Зеленский не зайдёт, но не уточнил, что он имел в виду.

«Что касается "красных линий" Офиса президента, ключевая из них — это Конституция Украины. Все, что находится в противоречии с Конституцией Украины, например перекраивание границ, вряд ли будет продвигаться Офисом президента», — отметил Якубин.

Как Ермак Козака «победил». Апгрейд возможен на условиях Москвы © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Алексей Никольский

По мнению эксперта, это связано с тем, что рейтинг поддержки Зеленского населением строится на том, что от него ожидают достаточно быстрого разрешения конфликта в Донбассе.

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