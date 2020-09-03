Ранее глава ОПУ Андрей Ермак сказал, что есть некие «красные линии», за которые президент Владимир Зеленский не зайдёт, но не уточнил, что он имел в виду.
«Что касается "красных линий" Офиса президента, ключевая из них — это Конституция Украины. Все, что находится в противоречии с Конституцией Украины, например перекраивание границ, вряд ли будет продвигаться Офисом президента», — отметил Якубин.
При этом, по его словам, все, что укладывается в рамки Конституции — Минские соглашения, формат амнистии, переходное правосудие, «формула Штайнмайера» и так далее, — в Офисе президента рассматривают.
По мнению эксперта, это связано с тем, что рейтинг поддержки Зеленского населением строится на том, что от него ожидают достаточно быстрого разрешения конфликта в Донбассе.
С интервью можно ознакомиться здесь.