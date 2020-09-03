Признать, что переговоры по Минским соглашениям зашли в безвыходное положение, Зеленский может только в одном случае — если его поддержат «тылы» западной элиты, считает эксперт.
«Если будет политическая поддержка или хотя бы с точки зрения международных партнеров будут достаточно крепкие тылы, то вполне, поскольку неизбежно придется говорить. И тут вариант Зеленскому признать факт этого тупика — это по сути дефолт по одной из базовых его политических позиций — миру, сказал аналитик.
По мнению Золотарева, сейчас для президента Украины особенно неудачное время в чем-то сознаваться, потому что впереди выборы. Поэтому, считает эксперт, с четкой позицией по Минским соглашениям действующие власти будут тянуть как минимум до осени, а потом «попытаются что-то переиграть».
Интервью Андрея Золотарева целиком можно прочитать здесь.