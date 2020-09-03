Выполнение Минских соглашений, как и их невыполнение для президента Украины Владимира Зеленского - переход через «красные линии», за которыми его ждут серьезные последствия, в том числе в виде полного краха, рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарёв в интервью изданию Украина.ру

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«Если будет политическая поддержка или хотя бы с точки зрения международных партнеров будут достаточно крепкие тылы, то вполне, поскольку неизбежно придется говорить. И тут вариант Зеленскому признать факт этого тупика — это по сути дефолт по одной из базовых его политических позиций — миру, сказал аналитик.

По мнению Золотарева, сейчас для президента Украины особенно неудачное время в чем-то сознаваться, потому что впереди выборы. Поэтому, считает эксперт, с четкой позицией по Минским соглашениям действующие власти будут тянуть как минимум до осени, а потом «попытаются что-то переиграть».

Интервью Андрея Золотарева целиком можно прочитать здесь.