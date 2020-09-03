Журавко опубликовал видео, на котором молодой человек в медицинской маске вырывает из рук сторонников оппозиции бело-красно-белый флаг и рвет его на части.
Снимать маску он не стал, хотя его оппоненты напомнили, что, по словам Александра Лукашенко, пандемии коронавируса не существует.
«А ребята просто молодцы! Продолжайте в том же духе уничтожать эту половую тряпку. Хочу вам напомнить, что под этим флагом, который вы рвете и уничтожаете, убивали мирных граждан Белоруссии», — написал Журавко.
Сторонникам Тихановской он посоветовал ехать в Прибалтику или в Польшу «вместе с украинскими кастрюлями собирать клубнику и мыть попы старикам, быть их рабами».