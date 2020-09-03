Бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов Алексей Журавко считает, что белорусы должны сами бороться с противниками действующего президента Александра Лукашенко, уничтожая их символику Об этом экс-регионал написал в Facebook

Асфальтоукладчик системы. Как Лукашенко чистит Беломайдан и оппозицию © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Снимать маску он не стал, хотя его оппоненты напомнили, что, по словам Александра Лукашенко, пандемии коронавируса не существует.

«А ребята просто молодцы! Продолжайте в том же духе уничтожать эту половую тряпку. Хочу вам напомнить, что под этим флагом, который вы рвете и уничтожаете, убивали мирных граждан Белоруссии», — написал Журавко.

Сторонникам Тихановской он посоветовал ехать в Прибалтику или в Польшу «вместе с украинскими кастрюлями собирать клубнику и мыть попы старикам, быть их рабами».