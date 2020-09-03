Вокалистка белорусской группы Shuma Руся (Марина Шукюрова) уехала вместе с дочерью из Белоруссии, так как оставаться дома, по ее словам, теперь небезопасно. Об этом певица сообщила 3 сентября в своем Facebook

По словам певицы, она много лет работала с общественными организациями, которые связаны с правами человека, демократическим гражданским сообществом, политикой и культурой. Теперь же, утверждает она, профессиональная деятельность в Белоруссии заморожена.

«Я имею в виду то, что концертов нет, музыканты вынуждены увольняться, промоутеры недееспособны в беззаконии Беларуси и ковид-ситуации», — написала вокалистка в Facebook.

Белорусская «Могилянка». Во что пытаются превратить один из вузов Минска © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.