По словам аналитика, хотя Фокин и пожилой человек, ему сейчас 87 лет, но все-таки он остается в здравом уме и не мог что-либо придумать, свои предложения он озвучивал исходя из тех договоренностей, которые с ним были заключены при назначении на должность. Доказывает этот факт и то, что Фокин не первый, кто такие предложения озвучивает.
«Вполне закономерно, что Фокин получил пятидневку ненависти от «партии войны», точнее от «партии ни войны, ни мира». Это не первый раз: мы имели историю с [экс-советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, создателем Национальной платформы примирения и единства Сергеем] Сивохо. Я думаю, что свои заявления и позиции Сивохо тоже формировал, отталкиваясь от того, о чем он договаривался», — высказал свое мнение Золотарев.
Интервью Андрея Золотарева целиком можно прочитать здесь.
Витольд Фокин — первый премьер-министр Украины, 18 августа он был назначен первым заместителем председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, где заявил, что нужно выполнить Минские соглашения в полном объеме. За это политика внесли в базу «Миротворец» как провокатора, который ведет антиукраинскую пропаганду. А в Офисе президента предложение Фокина назвали «личной позицией».