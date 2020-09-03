Зампредседателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин высказался, что Минские соглашения должны быть выполнены Украиной полностью, за что подвергся жесткой критике, но свои предложения он взял не с потолка, сказал в интервью Украина.ру руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарёв

Фокин на скандальном «Миротворце». Чего же хочет Зеленский — мира или войны? © пресс-служба президента Украины

«Вполне закономерно, что Фокин получил пятидневку ненависти от «партии войны», точнее от «партии ни войны, ни мира». Это не первый раз: мы имели историю с [экс-советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, создателем Национальной платформы примирения и единства Сергеем] Сивохо. Я думаю, что свои заявления и позиции Сивохо тоже формировал, отталкиваясь от того, о чем он договаривался», — высказал свое мнение Золотарев.

Интервью Андрея Золотарева целиком можно прочитать здесь.

Витольд Фокин — первый премьер-министр Украины, 18 августа он был назначен первым заместителем председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, где заявил, что нужно выполнить Минские соглашения в полном объеме. За это политика внесли в базу «Миротворец» как провокатора, который ведет антиукраинскую пропаганду. А в Офисе президента предложение Фокина назвали «личной позицией».