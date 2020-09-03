Украинская делегация в Трехсторонней рабочей группе (ТКГ) в лице Леонида Кравчука и Витольда Фокина по задумке действующей власти должна максимально отдалить признание Украины в невозможности соблюдения Минских соглашений, рассказал корреспонденту Украина.ру руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

Андрей Золотарёв: Бескомпромиссность Киева завела Минские соглашения в тупик © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Петра Порошенко не скрывали, что не будут соблюдать Минские соглашения, а у нынешней власти такое желание есть, только сил на это нет.

«Хотят одного, хотят действительно мирного урегулирования и, возможно, имплементации Минских соглашений, но нет политического ресурса и достаточно воли для того, чтобы это реализовать. Как украинская сторона вела переговорный процесс при Порошенко? "Что наше, то наше, а о вашем поговорим"», — прокомментировал ситуацию эксперт.

Золотарев пояснил, что любые переговоры — это поиск компромисса, а жесткая позиция Киева, его не допускающая, завела ситуацию в тупик. Аналитик уверен, что задача Витольда Фокина и Леонида Кравчука в Контактной группе — как можно дольше в этом не признаваться.

Интервью Андрея Золотарева целиком можно прочитать здесь.