Он напомнил, что белорусская оппозиция, которая десятилетиями была русофобской и транслировала антироссийскую риторику, но в последнее время из тактических соображений выразила готовность к конструктивной работе с Россией.
«То, что оппозиция была русофобской, это еще и результат ее многолетней зависимости от Запада», — сказал эксперт.
Он высказал мнение, что Россия, обжегшись на Украине и происходящем на наших глазах белорусском кризисе, должна начать контактировать не только с властью, но и с широким спектром общественных и политических сил, за исключением откровенных экстремистов.
С интервью можно ознакомиться здесь.