Антироссийские настроения в среде белорусских оппозиционеров доминируют из-за того, что только Запад занимался ее финансированием, сказал председатель белорусского движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов в интервью Украина.ру

Он напомнил, что белорусская оппозиция, которая десятилетиями была русофобской и транслировала антироссийскую риторику, но в последнее время из тактических соображений выразила готовность к конструктивной работе с Россией.

«То, что оппозиция была русофобской, это еще и результат ее многолетней зависимости от Запада», — сказал эксперт.

«Украинское досье». Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений

С интервью можно ознакомиться здесь.