Такое решение финские хоккеисты приняли из-за того, что в их адрес из Белоруссии накануне матча поступали многочисленные угрозы.
«Они опасались за собственную безопасность», — говорится в сообщении.
От кого именно исходили эти угрозы, не уточняется. Болельщики клуба также призывали своих игроков отказаться от вылета в столицу Белоруссии, несмотря на то что команде в таком случае засчитают техническое поражение.
Руководство КХЛ, учитывая сложную политическую ситуацию в Белоруссии, решило отложить матч.
Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что не считает возможным проводить чемпионат мира по хоккею в 2021 году совместно с Белоруссией.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.
В стычках на улицах белорусских городов пострадали сотни протестующих и сотрудников МВД, несколько тысяч человек были задержаны и доставлены в следственные изоляторы. Позднее глава МВД республики Юрий Караев извинился перед людьми, которые пострадали случайно.