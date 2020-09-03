Игроки финского клуба «Йокерит» отказались лететь в Минск на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который должен был состояться 3 сентября. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на издание Jatkoaika

Такое решение финские хоккеисты приняли из-за того, что в их адрес из Белоруссии накануне матча поступали многочисленные угрозы.

«Они опасались за собственную безопасность», — говорится в сообщении.

От кого именно исходили эти угрозы, не уточняется. Болельщики клуба также призывали своих игроков отказаться от вылета в столицу Белоруссии, несмотря на то что команде в таком случае засчитают техническое поражение.

Латвия отказалась проводить ЧМ-2021 по хоккею вместе с Белоруссией © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что не считает возможным проводить чемпионат мира по хоккею в 2021 году совместно с Белоруссией.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.

В стычках на улицах белорусских городов пострадали сотни протестующих и сотрудников МВД, несколько тысяч человек были задержаны и доставлены в следственные изоляторы. Позднее глава МВД республики Юрий Караев извинился перед людьми, которые пострадали случайно.