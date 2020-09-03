Сейчас, пояснил эксперт, западные страны (за исключением Польши и Прибалтики) занимают довольно осторожную позицию и не решаются вводить против Белоруссии жесткие экономические санкции, надеясь, что Лукашенко еще может уйти от России.
«Потому что они уверены, что Лукашенко переобуется. Но если Лукашенко подпишет интеграционные документы, кому-то на Западе может показаться, что попытки перетянуть Лукашенко к себе провалились», — указал Мирзаян.
По его мнению, это приведет к ужесточению антибелорусских санкций, лишит возможности Лукашенко проводить многовекторную политику и сделает его зависимым от Москвы.
Но для этого, добавил политолог, нужно, чтобы Кремль, который до этого относился к Лукашенко достаточно мягко, проявил смелость.
Слова спикера прозвучали 3 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру