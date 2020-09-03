Даже если президент Белоруссии Александр Лукашенко подпишет интеграционные карты, он все равно захочет проводить многовекторную политику. Но при этом он не учтет фактор Запада. Об этом рассказал политолог Геворг Мирзаян на пресс-конференции в российской столице

«Украинское досье». Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений

«Потому что они уверены, что Лукашенко переобуется. Но если Лукашенко подпишет интеграционные документы, кому-то на Западе может показаться, что попытки перетянуть Лукашенко к себе провалились», — указал Мирзаян.

По его мнению, это приведет к ужесточению антибелорусских санкций, лишит возможности Лукашенко проводить многовекторную политику и сделает его зависимым от Москвы.

Но для этого, добавил политолог, нужно, чтобы Кремль, который до этого относился к Лукашенко достаточно мягко, проявил смелость.

Слова спикера прозвучали 3 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру