Во внешнеполитическом ведомстве Украины прокомментировали прозвучавшее несколько часов назад высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко, о том, что внешние силы разжигают в его стране «пожар», в числе таких сил Лукашенко назвал Украину, пишет РИА-Новости 3 сентября

«В связи с очередным ложным обвинением во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным Александром Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков», — говорится в заявлении украинского МИД.

Украина пригрозила Лукашенко «жесткими шагами» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Дмитрия Кулебы, что Украина не вмешивается в дела соседней Белоруссии, и что «не надо искать врагов там, где их нет».

В четверг, 3 сентября, Лукашенко сказал, что происходящие в его стране события в большей мере являются результатом внешнего влияния из Польши, Чехии, Литвы и Украины.

За несколько часов до этого официальный Киев заявил, что если Белоруссия будет демонстрировать «недружественные действия», то Киев готов на радикальные шаги.