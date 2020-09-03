Представители Кипра в Европейском союзе блокируют санкции за строительство Крымского моста. Об этом сообщил 3 сентября в Twitter журналист Рикард Йозвяк

«Санкционная работа ЕС в настоящее время оказывается сложной, поскольку Кипр блокирует работу как по санкциям против ответственных за кибератаки на Бундестаг в 2015 году, так и против тех, кто несет ответственность за строительство Крымского моста», — написал он.

EU sanctions work is currently proving difficult with #Cyprus blocking work on both sanctions against those responsible for the cyber attacks on the Bundestag in 2015 & those responsible for the construction of the #Kerchbridge. #Ukraine #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 3, 2020

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин рассказал, что украинские спецслужбы планировали устроить теракт на Крымском мосту в тот момент, когда там должен был проехать кортеж президента России Владимира Путина.

Мост в Крым из Краснодарского края является самым протяженным в России — его длина составляет 19 километров.

Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением: автомобильную часть моста через Керченский пролив президент РФ Владимир Путин открыл уже 15 мая 2018 года.

Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто 23 декабря 2019 года: российский лидер лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.