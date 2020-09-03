Если говорить о перспективах российско-белорусских отношений, то для их успешного осуществления потребуются смелые решения со стороны Москвы. Об этом рассказал политолог Геворг Мирзаян на пресс-конференции в российской столице

«Украинское досье». Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений Владимира Путина и Александра Лукашенко, которую планируется провести в ближайшее время, должна пройти в «правильном» ключе.

«В том плане, что перед Лукашенко разложат интеграционные карты и объяснят ему: или ты их подписываешь, или ты прекращаешь получать российскую поддержку. Причем не 30 интеграционных карт, о которых многие говорят, а 31-я, о которой говорят немногие. Потому что 31-я интеграционная карта подразумевает наднациональную интеграцию, вплоть до единой валюты и единого эмиссионного центра», — убежден Мирзаян.

Политолог подчеркнул, что по-другому с Лукашенко разговаривать нет смысла, поскольку на протяжении всех 26 лет он выступает с дружественной риторикой, но при этом делает мало полезного в отношениях с Россией.

Слова спикера прозвучали 3 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.