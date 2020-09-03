Внимание международного сообщества было приковано к конфликту на границе Армении и Азербайджана из-за вероятности того, что столкновение перерастет в полномасштабную войну, считает экс-президент Армении Роберт Кочарян. Об этом он рассказал в интервью РБК, опубликованном 2 сентября

«Возможно, не стоило бы преувеличивать масштаб этого столкновения, если бы не постоянная угроза, что любое такое столкновение может перерасти в крупномасштабный конфликт. Объективно такая угроза присутствует все время, по всей линии соприкосновения. Этим и объясняется такая быстрая реакция России, посредников — потушить сейчас, чтобы не было проблем с более крупным пожаром через неделю или две недели», — сказал Кочарян.

МИД Азербайджана увидел в заявлении премьера Армении желание сорвать переговорный процесс © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах — Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной.

В Минобороны Армении заявили о попытке диверсии с азербайджанской стороны и артиллерийских обстрелах армянских сел на границе с Азербайджаном. Со своей стороны в Минобороны Азербайджана назвали заявления армянской стороны дезинформацией и заявили о новых обстрелах азербайджанских сел на границе с Арменией.