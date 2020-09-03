Соцсети и интернет очень сильно влияют сейчас на политику в любой стране и на выборы во многих странах, рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА Россия сегодня» Владимир Корнилов

По его словам, чем дальше будет развиваться интернет-рынок, чем более продвинутыми будут становиться социальные сети, тем больше они будут влиять на политику, на результат выборов и на скандалы, которые будут из-за этого происходить.

«С этим надо мириться, к этому надо быть готовым. Надо быть готовым в том числе и к войне в интернет-пространстве и готовиться к тем атакам, которые сейчас переживает Белоруссия», — рассказал эксперт.

Владимир Корнилов: США ведут политику полного диктата в интернете © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Корнилов считает, что в случае внешних атак, как это было в Белоруссии, нужно быть готовым к отключению сетей, блокировке сайтов, которые представляют угрозу для национальной безопасности России.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Протесты в Белоруссии, вспыхнувшие после того, как ЦИК объявил победителем президентских выборов Александра Лукашенко, направлялись Telegram-каналом Nexta. Авторы канала, живущие в Польше, координировали действия протестующих, призывали к забастовкам и сообщали о передвижениях белорусского ОМОНа.