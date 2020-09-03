Отец президента Украины, доктор технических наук и профессор Александр Зеленский, попавший в перечень выдающихся деятелей образования, которым предложили назначить пожизненную государственную стипендию, заявил, что ему хватает на жизнь. Его слова приводит интернет-издание «Страна» 3 сентября

«Мне вообще лично ничего не надо. Я не нуждаюсь в этом вообще. Каждый год вручают такие стипендии… И при Порошенко такое было. И меня на стипендию выдвинули не потому, что я папа Зеленского — оно мне не надо. Коллектив института меня выдвинул, на научном совете. Я даже не знал результат — вот это впервые от вас слышу. А вы думаете, это блат от президента? Вы знаете, что и президент не бедный. И мне хватает и зарплаты, и пенсии. Я 28 лет на объектах проработал, на живых, а не на взятках», — отметил он.