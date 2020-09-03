Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в Белоруссии находятся 200 представителей экстремистских группировок из Украины, которые пытаются спровоцировать беспорядки.
«Украина начала засылать в Белоруссию людей. Причем не массовку, а именно штучный товар. Тех самых националистов. Это не просто для того, чтобы они постояли, покричали», — указал эксперт.
Мирзаян отметил, что белорусская оппозиция выходит на митинги, но она не может переломить ситуацию, потому что Александр Лукашенко отказывается уходить с президентского поста.
«Единственный шанс переломить ситуацию — это "онижедети". Это сделать примерно то же самое, что произошло в Киеве во время студенческого Майдана, когда радикальный всплеск насилия мобилизует население и подвергнет его более радикальным действиям», — указал политолог.
И это насилие, по его словам, должна организовывать не массовка, которая ходит по городу, а специально обученные люди.
Слова спикера прозвучали 3 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.