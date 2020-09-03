Белорусская оппозиция сегодня фактически оказалась в тупике, выйти из которого можно за счет всплеска насилия со стороны правоохранительных органов. Об этом рассказал политолог Геворг Мирзаян на пресс-конференции в Москве

«Украинское досье». Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений Сергей Лавров заявлял, что в Белоруссии находятся 200 представителей экстремистских группировок из Украины, которые пытаются спровоцировать беспорядки.

«Украина начала засылать в Белоруссию людей. Причем не массовку, а именно штучный товар. Тех самых националистов. Это не просто для того, чтобы они постояли, покричали», — указал эксперт.

Мирзаян отметил, что белорусская оппозиция выходит на митинги, но она не может переломить ситуацию, потому что Александр Лукашенко отказывается уходить с президентского поста.

«Единственный шанс переломить ситуацию — это "онижедети". Это сделать примерно то же самое, что произошло в Киеве во время студенческого Майдана, когда радикальный всплеск насилия мобилизует население и подвергнет его более радикальным действиям», — указал политолог.

И это насилие, по его словам, должна организовывать не массовка, которая ходит по городу, а специально обученные люди.

Слова спикера прозвучали 3 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.