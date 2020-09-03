Чтобы выйти из тупика по Донбассу внутри Украины, нужно полностью перезагрузить идеологию в стране, считает политолог Руслан Бизяев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Выход есть — нужно перезагружать систему и идеологию внутри страны. Нужно перезагрузить идеологию, чтобы "армия, мова, вира", которая собственно и породила эти красные линии, перестала быть доминирующей идеологией страны. После этого можно уже серьезно, полноценно подходить к политической части Минска, которая является ключевой в этом конфликте», — считает политолог. Руслан Бизяев: Возмутившие националистов заявления Фокина прошли цензуру в Офисе Зеленского © Facebook, Руслан Бизяев Полный текст интервью можно прочесть здесь.