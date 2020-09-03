«Выход есть — нужно перезагружать систему и идеологию внутри страны. Нужно перезагрузить идеологию, чтобы "армия, мова, вира", которая собственно и породила эти красные линии, перестала быть доминирующей идеологией страны. После этого можно уже серьезно, полноценно подходить к политической части Минска, которая является ключевой в этом конфликте», — считает политолог.
По мнению эксперта, для перезагрузки необходимо консолидированное решение Офиса президента и Верховной Рады, а по большому счету консолидированное решение внутри украинских элит.
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