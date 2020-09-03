Ранее второй президент Армении Роберт Кочарян заявил, что его беспокоит восприятие отношений Москвы и Еревана, и вообще то, что армяно-российские отношения воспринимаются как некая извечно заданная константа.
В этой связи эксперт напомнил новость о том, что США выделят средства властям Армении на создание новой патрульной полиции.
«Наши сотрудники погранслужбы даже осуществляют охрану в аэропортах. Почему же мы, пользуясь своим колоссальным влиянием, не можем добиться, чтобы наше союзничество уважалось?» — задается вопросом Безпалько.
Слова спикера прозвучали 3 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.