Армения является страной, которую Россия финансирует даже больше, чем Белоруссию. Но это не гарантирует, что интересы Москвы в республике будут учитываться. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько на пресс-конференции

«Украинское досье». Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений Роберт Кочарян заявил, что его беспокоит восприятие отношений Москвы и Еревана, и вообще то, что армяно-российские отношения воспринимаются как некая извечно заданная константа.

В этой связи эксперт напомнил новость о том, что США выделят средства властям Армении на создание новой патрульной полиции.

«Наши сотрудники погранслужбы даже осуществляют охрану в аэропортах. Почему же мы, пользуясь своим колоссальным влиянием, не можем добиться, чтобы наше союзничество уважалось?» — задается вопросом Безпалько.

Слова спикера прозвучали 3 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.