Главные врачи ряда медицинских учреждений на Украине заставляют персонал скрывать данные о заражении коронавирусом на работе, поскольку боятся административного наказания для больниц. Об этом 3 сентября шла речь на традиционном селекторном совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Офис президента

«Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом», — заявил глава государства.