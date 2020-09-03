Министр обороны Украины Андрей Таран не исключает, что военный, который пропал при тушении пожаров в Луганской области, мог погибнуть. Об этом 3 сентября сообщает Укринформ

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