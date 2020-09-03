«Министр обороны отметил, что один из военных, которые помогали спасателям в борьбе с пожаром, пока считается пропавшим без вести. По его словам, не исключено, что он погиб. Кроме того, двое военных, старший лейтенант и сержант, получили серьезные ожоги, один из них — 48% тела», — говорится в сообщении.
Также Таран добавил, что пострадавшие будут представлены к государственным наградам. В то же время министр опроверг информацию об уничтожении огнем большого количества военной техники. Сгорели, по его информации, одна БМП и один грузовик «Урал».