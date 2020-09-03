Служба безопасности Украины пресекла многомиллионные махинации при ремонте автомобильных дорог в Донецкой и Кировоградской областях. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба СБУ

Отмечается, что в результате махинаций государству был нанесен ущерб в размере почти 10 млн гривен (около 25 млн рублей).

Частные структуры использовали асфальтобетонное покрытие, которое не соответствует государственным требованиям. Подрядчик обязался осуществить повторный ремонт дороги в полном объеме за счет собственных сил и средств исполнителя. «Стоп дорога»: харьковчане «легли» под бульдозеры © ГУНП Харьковщины

В Донецкой области в 2017 году облавтодор заключил с местной строительной фирмой 7 контрактов на проведение ремонта междугородных и межобластных дорог. Большую часть этих средств подрядчик присвоил путем внесения в проектно-сметную и техническую документацию ложных данных о качестве использованных материалов.

Бывшему и действующему директорам строительной фирмы в Донецкой области объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Проверяется возможная причастность к схеме должностных лиц облавтодора.