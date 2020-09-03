«Есть и переходный, третий вариант. Это трансфер власти. Медленный, постепенный, с сохранением лица для действующего президента, но при этом с приходом к власти умеренно пророссийской или ярко пророссийской политической силы», — указал эксперт.
При этом, подчеркнул Безпалько, ни один из этих теоретических вариантов пока не реализован.
И судя по тому, что белорусский президент назначил председателем КГБ человека, который фактически осуществлял рейдерский захват Белгазпромбанка, с точки зрения Лукашенко ничего особенно не поменялось, добавил политолог.
Слова спикера прозвучали 3 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.