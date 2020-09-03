Для РФ вся сложность ситуации в Белоруссии состоит в том, что либо она будет пытаться сохранить у власти Александра Лукашенко, но при этом терять поддержку белорусов, либо будет поддерживать оппозицию при условии, что та возьмет на вооружение интеграционные лозунги. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько на пресс-конференции

«Украинское досье». Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений

При этом, подчеркнул Безпалько, ни один из этих теоретических вариантов пока не реализован.

И судя по тому, что белорусский президент назначил председателем КГБ человека, который фактически осуществлял рейдерский захват Белгазпромбанка, с точки зрения Лукашенко ничего особенно не поменялось, добавил политолог.

Слова спикера прозвучали 3 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.