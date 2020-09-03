На Украине продолжают действовать карантинные ограничения из-за коронавируса, в том числе касательно массовых мероприятий. Тем не менее, некоторые артисты получают разрешения на проведение выступлений. Одним из них оказался российский музыкант, лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков, соответствующая афиша размещена на странице концертного агентства PMK Event Agency в Facebook.
Данная ситуация возмутила Приходько, которая отметила, что в то время, как украинские исполнители остаются без работы из-за карантина, по стране свободно гастролируют музыканты из РФ.
«Мы на карантине, а Москва в гостях. За…к. Жду [Григория] Лепса, [Любовь] Успенскую и народных артистов Украины [Николая] Баскова и [Филиппа] Киркорова», — написала певица.
В комментариях она ответила одному из подписчиков, что не собирается мириться с таким положением вещей.
В последний раз Гребенщиков побывал на Украине летом прошлого года, отыграв концерты в нескольких городах. В 2018 году рок-музыкант посетил Киев, где устроил уличный концерт на Пейзажной аллее в центре столицы, тогда его выступление ознаменовалось скандалом.
Как сообщал с места событий корреспондент издания Украина.ру, прямо во время исполнения одной из песен на импровизированную сцену выскочил местный националист, который держал в руках плакат с провокационными надписями и обвинил Гребенщикова в «рашизме». После того, как радикала скрутили и задержали, музыкант пожелал ему «прийти в себя».