Украинская певица Анастасия Приходько возмутилась в своем Facebook приездом на Украину Бориса Гребенщикова, который начиная с 3 сентября даст несколько концертов в Киеве и Харькове

На Украине продолжают действовать карантинные ограничения из-за коронавируса, в том числе касательно массовых мероприятий. Тем не менее, некоторые артисты получают разрешения на проведение выступлений. Одним из них оказался российский музыкант, лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков, соответствующая афиша размещена на странице концертного агентства PMK Event Agency в Facebook.

Митинг против карантина. Украинские артисты заявили, что их терпение кончилось © vesti.ua

«Мы на карантине, а Москва в гостях. За…к. Жду [Григория] Лепса, [Любовь] Успенскую и народных артистов Украины [Николая] Баскова и [Филиппа] Киркорова», — написала певица.

В комментариях она ответила одному из подписчиков, что не собирается мириться с таким положением вещей.

В последний раз Гребенщиков побывал на Украине летом прошлого года, отыграв концерты в нескольких городах. В 2018 году рок-музыкант посетил Киев, где устроил уличный концерт на Пейзажной аллее в центре столицы, тогда его выступление ознаменовалось скандалом.

Как сообщал с места событий корреспондент издания Украина.ру, прямо во время исполнения одной из песен на импровизированную сцену выскочил местный националист, который держал в руках плакат с провокационными надписями и обвинил Гребенщикова в «рашизме». После того, как радикала скрутили и задержали, музыкант пожелал ему «прийти в себя».