Украинские экстремисты хотят принести «пожар» из своей страны в соседнюю Белоруссию. Такую оценку деятельности националистов озвучил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости 3 сентября

Зеленский все больше погружается в идеи украинского национализма — Нарышкин © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«Для нас это не является чем-то странным и удивительным. Странным и удивительным было бы, если бы украинские экстремисты, националисты призывали к миру и согласию в Белоруссии. Им мало того горя, которое они принесли народу Украины, жителям Донецкой и Луганской областей. Они хотят этот пожар перенести и в Белоруссию. Не получится», — заявил Нарышкин.

Несколькими часами ранее «пожаром» происходящее в своей стране назвал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что уличные беспорядки срежиссированы Польшей, Чехией, Литвой и Украиной.

Лидер государства подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы не допустить разжигания «пожара» в Минске, чтобы он не перекинулся на всю страну.