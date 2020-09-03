По словам главы разведки, появление в Белоруссии украинских националистов было вполне ожидаемо, также как и то, что они попытаются привить братскому народу свою повестку и предложить в качестве способа смены власти майдан.
«Для нас это не является чем-то странным и удивительным. Странным и удивительным было бы, если бы украинские экстремисты, националисты призывали к миру и согласию в Белоруссии. Им мало того горя, которое они принесли народу Украины, жителям Донецкой и Луганской областей. Они хотят этот пожар перенести и в Белоруссию. Не получится», — заявил Нарышкин.
Несколькими часами ранее «пожаром» происходящее в своей стране назвал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что уличные беспорядки срежиссированы Польшей, Чехией, Литвой и Украиной.
Лидер государства подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы не допустить разжигания «пожара» в Минске, чтобы он не перекинулся на всю страну.