Эксперт отметил, что Москва вложила в Белоруссию сотни миллиардов долларов, и эта республика является одним из основных элементов военного, экономического и гуманитарного интеграционных союзов.
«У нас получается ситуация отложенного выбора. А если Лукашенко не устоит сейчас, этот выбор встанет со всей остротой», — указал Безпалько.
По его мнению, этот выбор заключается в том, что сам Лукашенко не является пророссийским политиком, но кроме него нет политика, который мог бы устроить Россию, в то время как Запад активно работает с белорусской оппозицией.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.