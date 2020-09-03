Даже если Александр Лукашенко продержится до конца своей президентской каденции, России все равно придется решать, что ей делать с белорусским государством, белорусской элитой и белорусскими гражданами. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько 3 сентября на пресс-конференции

«Украинское досье». Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений

«У нас получается ситуация отложенного выбора. А если Лукашенко не устоит сейчас, этот выбор встанет со всей остротой», — указал Безпалько.

По его мнению, этот выбор заключается в том, что сам Лукашенко не является пророссийским политиком, но кроме него нет политика, который мог бы устроить Россию, в то время как Запад активно работает с белорусской оппозицией.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.