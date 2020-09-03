Эксперт в частности отметил, что участники массовых акций протеста используют те смыслы и ту символику, которая в России воспринимается болезненно.
«Люди там могли выступать против Лукашенко и против госсимволики Белоруссии, но при этом использовать флаги Союзного государства. Но флагов нет, символики нет, поэтому ходить не с чем. Даже радиостанция Sputnik вещает в Минске только в интернет-формате», — сетует Безпалько.
Но даже если Александр Лукашенко досидит до конца своей президентской каденции, России все равно придется решать вопрос, что ей делать с белорусским государством, белорусской элитой и белорусскими гражданами, добавил политолог.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.