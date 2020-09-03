Виннице срочно требуется 200 дополнительных коек для больных с коронавирусом, ситуация близка к критической. Об этом 3 сентября на своей странице в Facebook написал глава Винницкой обладминистрации Сергей Борзов

Глава областной администрации сообщил, что уже обратился к мэру Винницы Сергею Моргунову, чтобы городские власти увеличили число коек для больных с Covid-19.

На Украине снова зафиксировали антирекорд по числу зараженных COVID-19 © zik.ua

«По уровню заболеваемости и постельному фонду контрольная цифра развернутых коек для Винницы должна быть 400 — вдвое больше, чем есть. Существует определенный расчет. Понимаю, что День города впереди и всем хочется праздника. Но количество больных у нас растет», — написал глава области.

Всего на Украине заболело COVID-19 свыше 128 тысяч граждан, более 2700 скончалось, не справившись с вирусом.

Конкретно в Винницкой области подтверждено более 4 тысяч заражений, 8 пациентов умерли.

Украина разделена на разные зоны по степени опасности распространения коронавируса. В «красную» зону включают регионы с самой высокой заболеваемостью COVID-19, соответственно, карантинные меры самые строгие: прекращает работу общественный транспорт, образовательные учреждения, общепит, торговые центры.

В «красную» зону на данный момент включены отдельные населенные пункты Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областей.

Винницкая область включена в «желтую» зону, степень опасности в таких на государственном уровне признана не такой критической, часть ограничений снята.

На прошлой неделе Украина запретила въезд на свою территорию иностранцам, за исключением отдельных категорий.