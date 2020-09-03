Учитывая, что Украина фактически находится под внешним управлением, нет смысла ждать позитивных решений в части урегулирования донбасского конфликта, поскольку невозможно вести переговоры с теми, кто не принимает решения. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько 3 сентября на пресс-конференции

Безпалько объяснил, почему Украина будет держаться за переговоры по Донбассу © РИА Новости, Нина Зотина

«Потому что это либо путь военный, либо какой-то иной радикальный путь, который мы сейчас спрогнозировать не сможем: крах доллара, крах Евросоюза, демонстративный уход американцев из Украины. В данный момент это обсуждать бессмысленно», — считает Безпалько.

Что касается ситуации в Белоруссии, добавил политолог, то основная проблема для России в том, что она не смогла оказать информационное воздействие на население, чтобы оно было сторонником интеграции и не использовало ту символику, которая в РФ воспринимается болезненно.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.