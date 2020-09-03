Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского предложили ряд решений проблемы водоснабжения полуострова. Об этом сообщает РИА Новости 3 сентября

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«Главная задача сейчас — рационально использовать имеющуюся воду. Для этого необходимо, в первую очередь, развивать и поддерживать "маловодные" производства. В сельском хозяйстве можно предлагать кредиты на самых выгодных условиях фермерам, использующим для полива водоэкономное орошение», — сказал преподаватель.

Предлагают ученые также реализовать ресурсы водоемов, которые пока не используются.

Власти Севастополя объявили о покупке дополнительных 3,5 км водопроводных труб на случай аварийных ситуаций. Средства на это выделены из резервного фонда правительства РФ.

На полуострове Крым впервые с 1994 года установилась максимально жаркая засушливая погода, из-за чего обмелели три водохранилища.

Поэтапный режим ограничения водоснабжения в Крыму начался с 24 августа. Со 2 сентября подача воды снижена со 150 до 110 тысяч кубометров в сутки, с 7 сентября вступит в силу третий этап, когда объем будет еще понижен, уже до 70 тысяч кубометров.

До перехода полуострова в состав России водой регион на 85-90% обеспечивала Украина, но в 2014 году она перекрыла снабжение из Херсонской области.