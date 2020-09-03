Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что от огня в Луганской и Харьковской областях пострадали 22 домохозяйства. Об этом 3 сентября сообщает Нацполиция Украины в Facebook

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