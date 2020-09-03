Отмечается, что открытого огня нет. Работает два самолета АН-32П и вертолет Ми-8 Госслужбы по ЧС Украины, угрозы населенным пунктам нет. Вместе с главой МВД на месте работает министр социальной политики Марина Лазебная и председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер.
«Пожар стремительно распространился из-за значительных порывов ветра — более 15 м/с. Вокруг населенных пунктов, находящихся в лесном массиве, не было минерализованных полос. В настоящее время 22 домохозяйства пострадали от огня, 33 человека были вынуждены покинуть свои дома», — отметил Аваков.