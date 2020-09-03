Украинская певица Оля Полякова присоединилась к протестующим против решения властей отменить массовые мероприятия. Об этом 3 сентября сообщает Telegram-канал PavlovskyNews

Полякова возмутилась, что на проведение некоторых мероприятий правительство закрывает глаза, а другим запрещает выступать. Она привела в пример исполнителя Jony, который недавно дал концерт в киевском ночном клубе. Украинская певица Полякова назвала Лукашенко психбольным © Secretsecvice / wikimedia.org

«Если правительство разрешает организовывать концерты одному или нескольким, то должно разрешить всем. Конечно же, с соблюдением всех мер и ограничений: с рассадкой, масками, определенным количеством гостей, свежим или несвежим воздухом. Дайте нам точные ограничения, чтобы мы понимали, по каким правилам нам играть», — заявила артистка.

Полякова подписала составленное митингующими обращение к власти и заявила, что артисты «стучатся» к власти один раз, а потом «возьмут большую дубину и выломают двери».